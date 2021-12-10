Байден не предлагал Украине прямые переговоры с представителями ОРДЛО, рассказал Зеленский.

Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден не предлагал Киеву прямые переговоры с представителями ОРДЛО. По словам президента нашей страны, Украина уже "наелась" слов поддержки и нуждается в "большой роли" со стороны США.

Об этом Зеленский заявил в интервью на телеканале 1 + 1.

На вопрос ведущей относительно того, предлагал ли ему Байден говорить напрямую с главами так называемых "Л/ДНР", президент отметил следующее: "Нет, он мне не предлагал, об этом в принципе речь не шла".

В то же время Зеленский сообщил, что президент Франции Эмануэль Макрон постоянно подтверждает, что надо сделать все, чтобы Украина не осталась один на один с сепаратистами.

Ведущая поинтересовалась, продолжает ли Украина жить по "Минским договоренностям".

Читайте такжеРоссия требует, чтобы НАТО официально отозвало обещание о вступлении Украины"Не Минском единым, как говорится, поэтому была задача привлечь и иметь заинтересованность со стороны США... Украина же не единственная в мире, но для меня была важна задача - именно заинтересованность, потому что если у человека нет заинтересованности, то шагов предметных, кроме слов поддержки, которых уже нам хватает, и благодарности мы наелись", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что этого Украине уже не хватит, поэтому ей нужна большая роль со стороны Соединенных Штатов.

"Желание их, мне кажется, есть сегодня", - уточнил глава государства.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Байден подтвердил Зеленскому, что США окажут всю необходимую помощь Украине.

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Автор: Антонина Доломанжи