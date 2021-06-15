Глава государства уверен, что партия "Слуга народа" поддержит его законодательную инициативу, касающуюся олигархов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время всеукраинского форума "Украина 30. Экономика без олигархов" в Киеве.

"Для Украины сегодня нужна стабильность. Было достаточно много предупреждений, сигналов, даже встреч со многими людьми - представителями того или иного крупного бизнеса, а также парламентариями и чиновниками, которые лоббируют до сих пор те или иные "крупные финансовые платформы". Я считаю, что я достаточно сделал для того, чтобы дать возможность всем людям цивилизованно работать этим структурам в Украине", - заявил Зеленский.

По словам президента, если так случится, что народные депутаты захотят превратиться из "законников" в "очень быстрых бизнесменов", то он будет искать поддержку у общества.

"Тогда у меня есть то, о чем вы сказали (возможность вынесения этого вопроса на референдум - УНИАН)", - сказал он.

В то же время глава государства отметил, что он уверен в партии "Слуга народа", которая должна поддержать его законодательную инициативу относительно олигархов.

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"Есть еще несколько демократических партий в парламенте. Мне кажется, что они должны поддержать эту инициативу", - добавил он.

"Это цивилизованный выход из-под влияния олигархов для всех: для государства, для бизнеса, для некоторых чиновников. Это также выход для олигархов - стройте бизнес, рабочие места - это круто, вас все будут уважать. Все деньги, которые вы (олигархи - УНИАН) тратили на политику - потратьте на что-то, что действительно останется в истории Украины", - подчеркнул Зеленский.

В ответ на уточняющий вопрос рассматривает ли президент возможность для досрочного прекращения полномочий действующего созыва парламента в случае провала голосования за законопроект о деолигархизации, он сказал: "Я считаю, что на сегодняшний день Украине нужна стабильность... я считаю, что распускать Раду сегодня с точки зрения стабильности нет смысла. Если депутаты голосуют и работают - прекрасно, а если не будут работать - тогда нет смысла в работе ВР, и это не потому, что я предлагаю этот законопроект".

Законопроект Зеленского об олигархах

2 июня президент Украины Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

Проект закона определяет круг лиц, подпадающих под определение олигарха, и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти.

4 июня президент поручил соответствующим государственным органам в двухнедельный срок подготовить дополнительные законопроекты о деолигархизации.

Также Зеленский заявил, что вопрос о статусе олигархов будет вынесен на всеукраинский референдум, если народные депутаты не примут соответствующий законопроект, будут пытаться изменить его положения или отсрочить его принятие.

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Автор: Константин Гончаров