Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время всеукраинского форума "Украина 30. Экономика без олигархов" в Киеве.
"Для Украины сегодня нужна стабильность. Было достаточно много предупреждений, сигналов, даже встреч со многими людьми - представителями того или иного крупного бизнеса, а также парламентариями и чиновниками, которые лоббируют до сих пор те или иные "крупные финансовые платформы". Я считаю, что я достаточно сделал для того, чтобы дать возможность всем людям цивилизованно работать этим структурам в Украине", - заявил Зеленский.
По словам президента, если так случится, что народные депутаты захотят превратиться из "законников" в "очень быстрых бизнесменов", то он будет искать поддержку у общества.
"Тогда у меня есть то, о чем вы сказали (возможность вынесения этого вопроса на референдум - УНИАН)", - сказал он.
В то же время глава государства отметил, что он уверен в партии "Слуга народа", которая должна поддержать его законодательную инициативу относительно олигархов.
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"Есть еще несколько демократических партий в парламенте. Мне кажется, что они должны поддержать эту инициативу", - добавил он.
"Это цивилизованный выход из-под влияния олигархов для всех: для государства, для бизнеса, для некоторых чиновников. Это также выход для олигархов - стройте бизнес, рабочие места - это круто, вас все будут уважать. Все деньги, которые вы (олигархи - УНИАН) тратили на политику - потратьте на что-то, что действительно останется в истории Украины", - подчеркнул Зеленский.
В ответ на уточняющий вопрос рассматривает ли президент возможность для досрочного прекращения полномочий действующего созыва парламента в случае провала голосования за законопроект о деолигархизации, он сказал: "Я считаю, что на сегодняшний день Украине нужна стабильность... я считаю, что распускать Раду сегодня с точки зрения стабильности нет смысла. Если депутаты голосуют и работают - прекрасно, а если не будут работать - тогда нет смысла в работе ВР, и это не потому, что я предлагаю этот законопроект".
Законопроект Зеленского об олигархах
- 2 июня президент Украины Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).
- Проект закона определяет круг лиц, подпадающих под определение олигарха, и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти.
- 4 июня президент поручил соответствующим государственным органам в двухнедельный срок подготовить дополнительные законопроекты о деолигархизации.
- Также Зеленский заявил, что вопрос о статусе олигархов будет вынесен на всеукраинский референдум, если народные депутаты не примут соответствующий законопроект, будут пытаться изменить его положения или отсрочить его принятие.
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