По словам президента, он очень хочет увидеть море и потому первое, что сделает после победы, - поедет в Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился, что очень хочет увидеть море и потому первое, что сделает после победы поедет в Крым.

Об этом он сказал в интервью чешскому телевидению, видеозапись которого обнародована сегодня в Telegram-канале главы государства.

"Первое, что сделаю после победы, - я поеду к Крым. Я очень хочу увидеть море", - ответил журналисту Зеленский.

На вопрос, когда это произойдет, президент сказал: "Ну, не зимой. Потому что делать на море зимой? Я поеду туда, когда будет теплее".

На прямой вопрос, ожидает ли Зеленский победу в войне с Россию следующим летом, украинский президент ответил: "Я хочу. Я этого хочу. У нас будет наша победа. Я надеюсь, она будет скоро".

Возможные переговоры с РФ

11 октября Зеленский заявил, что с президентом Путиным, который "не имеет будущего", не может быть диалога. Он отметил, что Путин говорит ультиматумами, а его отношением к миру является террор.

22 октября Зеленский подчеркнул, Украина скажет, в каком формате и с кем готова говорить при условии, что Россия вернет территории в международно признанных границах от 1991 года.

26 октября Зеленский подчеркнул, что Россия должна начать уважать территориальную целостность, суверенитет и границы Украины для налаживания диалога в будущем.

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