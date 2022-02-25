Глава государства выразил благодарность США за мощную поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом усиление санкций против России, оборонную помощь и антивоенную коалицию.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Усиление санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию обсудил только с Байденом. Благодарен США за мощную поддержку Украины!",- отметил Зеленский.

Белый дом и сам Байден пока не информируют о факте и содержании беседы.