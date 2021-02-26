Глава государства ввел в состав делегации советника ОП Викторию Страхову и вывел - заместителя руководителя ОП Юлию Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в составе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Соответствующий указ от 26 февраля размещен на сайте главы государства.

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В частности, Зеленский ввел в состав делегации советника Офиса президента Викторию Страхову как члена делегации, представителя Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.

Вместе с тем президент вывел из состава делегации заместителя руководителя ОП Юлию Свириденко.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины - уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России, которая была сформирована как средство для облегчения дипломатического решения войны на востоке Украины.

Главой украинской делегации сейчас является первый президент Украины Леонид Кравчук.

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Автор: Константин Гончаров