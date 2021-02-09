Президент заявил, что власть стремится, чтобы каждая украинская школа имела современную материально-техническую базу, качественное и здоровое питание, доступ к Интернету, инфраструктуру для спорта, для инклюзивного образования.

При президенте Украины будет создан совет по развитию общего среднего образования.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, подписание соответствующего указа анонсировал сегодня президент Владимир Зеленский на форуме «Образование Украины 2021: стратегические цели и приоритетные направления».

Читайте такжеУкраина не будет менять закон об образовании для удовлетворения требований тех или иных стран - МИД

Глава государства отметил, что образование и наука - это стратегически важные направления для Украины, хотя долгие годы государство уделяло недостаточно внимания этой области.

«Сегодня мы делаем все возможное, чтобы изменить такой подход. Мы активно строим и ремонтируем детские сады по всей стране ... Также мы восстанавливаем и строим новые современные школы в каждом регионе. И этот процесс будет продолжаться дальше, ведь мы хотим, чтобы каждая наша украинская школа - как в городе-миллионнике, так и в небольшом поселке - имела современную материально-техническую базу, имела качественное и здоровое питание, доступ к Интернету, инфраструктуру для спорта, для инклюзивного образования», - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, по его словам, в этом году были повышены заработные платы для педагогов, и власть и в дальнейшем будет искать механизмы и средства для того, чтобы работники образования почувствовали престиж своей профессии.

Также глава государства акцентировал внимание на необходимости поддержки одаренных и талантливых детей. Поэтому недавно был подписан указ, которым учреждено ряд стипендий и премий президента для одаренных детей, а также гранты на обучение в ведущих странах мира.

«Важным направлением для нас сегодня является также профессиональное и профессионально-техническое образование. За эти годы о нем практически забыли и, можно сказать, почти разрушили. Как следствие, сегодня нашей стране катастрофически нехватает квалифицированных рабочих кадров. Поэтому совместно с представителями этого звена была создана стратегия и начато возрождение профессионального образования в Украине», - сообщил Зеленский.

Что касается высшего образования, то, согласно указу президента, правительство готовит стратегию его развития на следующие 10 лет, государственную программу по восстановлению и развитию сети студенческих общежитий, а также план популяризации образования в Украине иностранцев.

«Мы будем бороться за наших прекрасных студентов, за иностранных студентов, а украинские вузы должны готовить конкурентоспособных в современном мире людей», - подчеркнул глава государства.

«Хочу заверить - в лице президента Украины наше образование всегда будет иметь надежного союзника. Если угодно - лоббиста интересов наших педагогов. Я готов со своей стороны помогать в реализации всех ваших инициатив, всех ваших шагов, всех реформ для развития украинского образования. В этом контексте я хочу сообщить, что сегодня будет опубликован указ о создании при президенте Совета по развитию общего среднего образования. Знаю, что этого шага ждали давно, и сегодня он будет сделан», - подчеркнул Зеленский.

Другие новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров