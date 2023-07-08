Президент Украины обсудил с архиепископом реализацию украинской формулы мира и возвращение похищенных россиянами детей.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с духовным лидером восточных православных христиан Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Как сообщил президент, встреча состоялась во время его визита в Стамбул. Зеленский обсудил с архиепископом реализацию украинской формулы мира и возвращения детей, которые были депортированы оккупантами и которых Украина стремится вернуть в их семьи.

"Спасибо за непоколебимую поддержку и молитвы за мир, за осуждение агрессии и преступлений, всестороннюю помощь украинцам и украинкам, пострадавшим в результате войны", - сказал глава государства.

В свою очередь, Вселенский Патриарх Варфоломей высказался в поддержку скорейшего завершения войны в Украине и согласился с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что войну необходимо завершать дипломатическим путем.

"Вселенский патриархат ... всегда находится на стороне Украины ... я бы хотел пожелать, чтобы вернулись все пленные и особенно все дети, которые находятся далеко от своих домов", - сказал он.

Возвращение украинских детей

По состоянию на январь 2023 года в ходе полномасштабного вторжения Россия убила 456 украинских детей. Удалось идентифицировать и верифицировать данные почти 14 тысяч детей, которые были похищены и депортированы российской армией. Только 125 из них удалось вернуть домой.

Президент Украины обсуждал тему возвращения украинских пленных и похищенных Россией детей с Папой Римским и призвал его присоединиться к усилиям по их освобождению.

Кремль запустил целую программу по "интеграции" маленьких украинцев, целью которой является уничтожение украинской идентичности у детей.

Международный уголовный суд выдал ордера на арест российского президента Владимира Путину и омбудсмена Львовой-Беловой, которые лично занимались организацией массовых депортаций детей.

Правозащитная организация Amnesty International обвинила Россию в совершении насильственного перемещения, депортации и фильтрации людей во время войны.

В американском Институте изучения войны сообщали, что украинских детей отдают на усыновление в русские семьи.

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