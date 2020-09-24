Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона во время переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе не поддается на шантаж.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе. Мероприятие Офис президента Украины транслировал в Facebook.
«Украина не идет (не поддается – УНИАН) на шантаж – это видят все: и Европа, и Россия, но мы действительно находим сегодня баланс для заседания Трехсторонней контактной группы в Минске и баланс во взвешенной политике, и в диалоге в заседаниях ТКГ, и в диалоге с РФ, субъектом минского процесса», - заявил он.
Президент отметил, что диалог с российской стороной «хрупкий» и «нестабильный», но украинская сторона делает все, чтобы этот диалог существовал.
«Для того, чтобы был результат этих заседаний в Минске или в «нормандии». Мы с вами знаем, какой сложный режим прекращения огня, непростой режим тишины, но он есть, и если бы не прицельные провокации – то мы бы сохранили жизни всех людей, которые погибли из-за боевых действий», - добавил глава государства.
Зеленский убежден, что без диалога «мы никогда не выйдем из этой сложной ситуации, из этого тупика».
Перемирие на Донбассе
- С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- Российские оккупанты время от времени осуществляют одиночные неприцельные выстрелы, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.
- Однако 6 сентября российские оккупанты грубо нарушили режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.
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