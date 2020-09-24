Зеленский рассказал о сложности переговоров по Донбассу / фото REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона во время переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе не поддается на шантаж.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе. Мероприятие Офис президента Украины транслировал в Facebook.

«Украина не идет (не поддается – УНИАН) на шантаж – это видят все: и Европа, и Россия, но мы действительно находим сегодня баланс для заседания Трехсторонней контактной группы в Минске и баланс во взвешенной политике, и в диалоге в заседаниях ТКГ, и в диалоге с РФ, субъектом минского процесса», - заявил он.

Президент отметил, что диалог с российской стороной «хрупкий» и «нестабильный», но украинская сторона делает все, чтобы этот диалог существовал.

«Для того, чтобы был результат этих заседаний в Минске или в «нормандии». Мы с вами знаем, какой сложный режим прекращения огня, непростой режим тишины, но он есть, и если бы не прицельные провокации – то мы бы сохранили жизни всех людей, которые погибли из-за боевых действий», - добавил глава государства.

Зеленский убежден, что без диалога «мы никогда не выйдем из этой сложной ситуации, из этого тупика».

Перемирие на Донбассе

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Автор: Константин Гончаров