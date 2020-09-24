Президент Владимир Зеленский отметил, что диалог с российской стороной «хрупкий» и «нестабильный», но украинская сторона делает все, чтобы этот диалог существовал.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона во время переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе не поддается на шантаж.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе. Мероприятие Офис президента Украины транслировал в Facebook.

«Украина не идет (не поддается – УНИАН) на шантаж – это видят все: и Европа, и Россия, но мы действительно находим сегодня баланс для заседания Трехсторонней контактной группы в Минске и баланс во взвешенной политике, и в диалоге в заседаниях ТКГ, и в диалоге с РФ, субъектом минского процесса», - заявил он.

Президент отметил, что диалог с российской стороной «хрупкий» и «нестабильный», но украинская сторона делает все, чтобы этот диалог существовал.

«Для того, чтобы был результат этих заседаний в Минске или в «нормандии». Мы с вами знаем, какой сложный режим прекращения огня, непростой режим тишины, но он есть, и если бы не прицельные провокации – то мы бы сохранили жизни всех людей, которые погибли из-за боевых действий», - добавил глава государства.

Зеленский убежден, что без диалога «мы никогда не выйдем из этой сложной ситуации, из этого тупика».

Перемирие на Донбассе

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты время от времени осуществляют одиночные неприцельные выстрелы, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.

Однако 6 сентября российские оккупанты грубо нарушили режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.

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Автор: Константин Гончаров