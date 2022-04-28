По словам президента, "скоро, когда все будет готово", общество узнает детали будущих договоренностей.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина очень взвешенно относится к кругу стран-партнеров в договоре о гарантиях безопасности для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время брифинга, отвечая на вопрос о заявлении советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка о том, что юридические советники готовят базовое соглашение относительно гарантий безопасности, и что там будут предложены определенные пакетные решения.

"Мы очень серьезно относимся к тому будущему документу. И очень взвешенно относимся к кругу стран-партнеров, которые должны нас не подвести. В любом случае и в любой агрессии. А все может быть в будущем", - сказал президент.

Зеленский добавил, что несмотря на то, что он считает, что на сегодня для Украины важно решить вопросы современной войны с Россией, и восстановить свою территориальную целостность, "мы уже понимаем, что нам не просто с такими соседями, и поэтому мы говорим о фундаментальном договоре".

"Фундаментальные обязанности. Обязанности, которые на себя могут взять страны-гаранты безопасности. Поэтому так подробно мы подходим к этому вопросу", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что договор готовится.

"Это правда, что советники по безопасности или представители тех или иных лидеров будущего круга гарантов безопасности собираются. Это правда, что они обсуждают вопросы на разных уровнях, онлайн и офлайн... И скоро, когда все будет готово, я думаю, что наше общество, наши журналисты все увидят детали будущих договоренностей", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что гарантии в договоре будут "как объединенные, так и единичные". "Они точно будут разные. Но все же я хотел бы, чтобы мы с вами дождались уже продуманного, проговоренного и подкрепленного поддержкой тех или иных лидеров результата", - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. На этих переговорах Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

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