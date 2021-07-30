Соответствующие указы от 30 июля размещены на сайте главы государства.

Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Турции, Австрии, Танзании и Индонезии.

Соответствующие указы от 30 июля размещены на сайте главы государства.

Президент назначил Василия Боднара послом Украины в Турецкой Республике, Василия Химинца – послом в Республике Австрия, Василия Гамянина – послом в Республике Индонезия.

Кроме того, глава государства назначил посла Украины в Республике Кения Андрея Праведника послом Украины в Объединенной Республике Танзания по совместительству.

Президент назначил послов

Василий Боднар с ноября 2017 года до 30 июля 2021 года занимал должность заместителя министра иностранных дел Украины.

Василий Химинец до назначения послом в Австрии был директором первого европейского департамента МИД.

Василий Гамянин был советником-посланником Посольства Украины в КНР.

Автор: Константин Гончаров