Владимир Зеленский уволил посла Украины в Австрии.

Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Монако, Ирландии и Сенегале.

Соответствующие указы №177-179 от 28 апреля обнародованы на сайте главы государства.

Так, Чрезвычайный и Полномочный Посел Украины во Французской Республике Вадим Омельченко назначен назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Княжестве Монако по совместительству.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Ирландии назначена Лариса Герасько. Юрий Пивоваров стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Сенегал.

Кроме этого, Владимир Зеленский уволил посла Украины в Австрии.

Об этом говорится в указе главы государства №176/2021 от 28 апреля.

"Уволить Щербу Александра Васильевича с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Республике Австрия", - сказано в документе.

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Автор: Светлана Закелова