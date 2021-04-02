Зеленский пригласил Байдена принять участие в первом саммите инициативы «Крымская платформа» и посетить Украину в день ее независимости.

Президент Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обсудили участие в «Крымской платформе по деоккупации полуострова» и визит президента США в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении.

"Также мы говорили об участии США в "Крымской платформе" и предстоящем визите президента Байдена в Украину", - сказал глава государства.

Как сообщает Офис президента, Зеленский пригласил Байдена принять участие в первом саммите инициативы «Крымская платформа» и посетить Украину в день ее независимости.

«Крымская платформа - сегодня единственная площадка, направленная на деоккупацию Крыма и защиту прав украинцев на оккупированном полуострове», - отметил Зеленский.

Президент США отметил, что с нетерпением ожидает визита в Украину.

Первый разговор Байдена и Зеленского

В пятницу, 2 апреля, состоялся первый телефонный разговор президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена.

Президент Соединенных Штатов подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

Байден и Зеленский отметили важность сотрудничества для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Президент США ждет возможности осуществить визит в Украину.

Ранее по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Тогда Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".

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Автор: Виталий Саенко