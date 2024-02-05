Новый главнокомандующий должен обеспечить прибытие свежих сил и увеличение поставок беспилотников - то, на чем настаивал Залужный.

Готовность президента Украины Владимира Зеленского уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного вызывает скептицизм среди военачальников и солдат на фронте, но они говорят, что многое будет зависеть от того, кем его заменят.

"Это увольнение сейчас было бы неуместно, потому что на поле боя командиров не меняешь", - сказал командир противотанкового подразделения с позывным "Тигр", пишет Reuters.

Также он добавил, что многое зависит от того, кто заменит Залужного. "Самые популярные (командиры) - это те, кто здесь, и которые воюют вместе с ребятами, которые сидят в окопах", - сказал он.

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Он отметил, что тот, кто будет руководить, должен обеспечить прибытие свежих сил на замену и увеличение поставок беспилотников - то, на чем настаивал Залужный.

О важности личности следующего командира вторил и командир роты Игорь. "Прежде чем увольнять кого-то с поста, особенно такого важного, нужно быть уверенным, кто заменит этого человека и каково его видение будущего этой ситуации", - сказал он.

Издание привело данные опроса Киевского международного института социологии, проведенного в декабре 2023 года, который показал, что 72% украинцев отнесутся к увольнению Залужного негативно, и только 2% - положительно.

Солдаты, которые разговаривали с Reuters, были осторожны и не высказывали резких мнений, которые настраивают главнокомандующего против президента.

Ситуация между Зеленским и Залужным

Трения между Зеленским и Залужным по поводу войны достигли апогея из-за вопроса мобилизации.

Зеленский заявил, что военные хотят призвать до 500 тыс. человек в 2024 году, против чего выступает президент, хотя его правительство представило в парламент законопроект о мобилизации.

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