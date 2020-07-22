Закон о референдуме: Венецианская комиссия подготовила срочное заключение

В частности, комиссия высказала ряд рекомендаций по улучшению положений законопроекта при подготовке ко второму чтению.

Европейская комиссия Совета Европы «За демократию через право» (Венецианская комиссия) подготовила срочное заключение по законопроекту «О народовластии через всеукраинский референдум» (№ 3612).

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Об этом говорится в заключении Венецианской комиссии, обнародованном на сайте Офиса Совета Европы в Украине. Вывод был подготовлен совместно с Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

В частности, в заключении указано, что законопроект является значительным шагом вперед по сравнению с законом 2012 года. В то же время возникает несколько вопросов, которые можно улучшить при подготовке текста законопроекта ко второму чтению и которые требуют дальнейшего разъяснения.

В Венецианской комиссии рекомендуют «уточнить связь между референдумом по народной инициативе об отмене законов или их части и референдумом «по решению вопросов общегосударственного значения», повысить роль парламента при проведении референдума по народной инициативе, а также ввести дополнительные положения, направленные на обеспечение равных возможностей для сторонников и оппонентов вопросов, которые выносят на референдум, в комиссиях по проведению референдума разных уровней».

Кроме того, рекомендуется увеличить срок сбора подписей для проведения референдумов по народной инициативе и установить четкую процедуру проверки всех подписей со стороны ЦИК.

Также рекомендуется сделать законопроект таким, чтобы он соответствовал избирательному законодательству для дальнейшего укрепления механизмов доступности референдумов для людей с ограниченными возможностями, и создать механизмы, которые будут фактически способствовать эффективному и конструктивному осуществлению избирательных прав внутренне перемещенных лиц.

Вместе с тем, рекомендуется рассмотреть вопрос о синхронизации положений законопроекта о финансировании кампании по проведению референдума с законодательством о финансировании политических партий и рекомендовано изъять положение об электронном голосовании по законопроекту и отрегулировать их позже на общем уровне с помощью отдельного закона, который также будет касаться местных, парламентских и президентских выборов.

Также рекомендовано пересмотреть ограничения и запреты на проведение мероприятий во время кампании и включить конкретные статьи со сдерживающими и эффективными санкциями за нарушения, связанные с деятельностью средств массовой информации.

Венецианская комиссия подготовила срочное заключение по законопроекту о всеукраинском референдуме для одобрения на 124-м пленарном заседании комиссии 8-9 октября 2020 года.

Как сообщал УНИАН, 9 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект «О народовластия через всеукраинский референдум» (№ 3612). Проектом закона предлагается ввести в Украине электронные процедуры во время организации и проведения всеукраинского референдума, в том числе электронное голосование.

18 июня ВР приняла законопроект в первом чтении.

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