Закон о референдуме: Венецианская комиссия подготовила срочное заключение
Европейская комиссия Совета Европы «За демократию через право» (Венецианская комиссия) подготовила срочное заключение по законопроекту «О народовластии через всеукраинский референдум» (№ 3612).
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Об этом говорится в заключении Венецианской комиссии, обнародованном на сайте Офиса Совета Европы в Украине. Вывод был подготовлен совместно с Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.
В частности, в заключении указано, что законопроект является значительным шагом вперед по сравнению с законом 2012 года. В то же время возникает несколько вопросов, которые можно улучшить при подготовке текста законопроекта ко второму чтению и которые требуют дальнейшего разъяснения.
В Венецианской комиссии рекомендуют «уточнить связь между референдумом по народной инициативе об отмене законов или их части и референдумом «по решению вопросов общегосударственного значения», повысить роль парламента при проведении референдума по народной инициативе, а также ввести дополнительные положения, направленные на обеспечение равных возможностей для сторонников и оппонентов вопросов, которые выносят на референдум, в комиссиях по проведению референдума разных уровней».
Кроме того, рекомендуется увеличить срок сбора подписей для проведения референдумов по народной инициативе и установить четкую процедуру проверки всех подписей со стороны ЦИК.
Также рекомендуется сделать законопроект таким, чтобы он соответствовал избирательному законодательству для дальнейшего укрепления механизмов доступности референдумов для людей с ограниченными возможностями, и создать механизмы, которые будут фактически способствовать эффективному и конструктивному осуществлению избирательных прав внутренне перемещенных лиц.
Вместе с тем, рекомендуется рассмотреть вопрос о синхронизации положений законопроекта о финансировании кампании по проведению референдума с законодательством о финансировании политических партий и рекомендовано изъять положение об электронном голосовании по законопроекту и отрегулировать их позже на общем уровне с помощью отдельного закона, который также будет касаться местных, парламентских и президентских выборов.
Также рекомендовано пересмотреть ограничения и запреты на проведение мероприятий во время кампании и включить конкретные статьи со сдерживающими и эффективными санкциями за нарушения, связанные с деятельностью средств массовой информации.
Венецианская комиссия подготовила срочное заключение по законопроекту о всеукраинском референдуме для одобрения на 124-м пленарном заседании комиссии 8-9 октября 2020 года.
Как сообщал УНИАН, 9 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект «О народовластия через всеукраинский референдум» (№ 3612). Проектом закона предлагается ввести в Украине электронные процедуры во время организации и проведения всеукраинского референдума, в том числе электронное голосование.
18 июня ВР приняла законопроект в первом чтении.
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