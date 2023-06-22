Теперь Гусев, как предполагается, может стать послом в одной из стран Европы.

В этом году правительство превратило государственный концерн "Укроборонпром" в АО "Украинская оборонная промышленность". Юрий Гусев, возглавлявший "Укроборонпром" во время реорганизации, уходит с должности. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники в отрасли.

По словам источников издания, решение о его увольнении инициировано Офисом президента. В то же время источники говорят, что особой причины для этого нет.

"Особой причины [увольнения] – нет, с министром [по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным] договорились полюбовно разойтись", – говорит источник из руководства фракции "Слуги народа" и добавляет, что Гусев "выполнил свой долг перед президентом", – реорганизовать концерн в компанию.

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Ожидается, что новое акционерное общество возглавит новый человек. Назначение преемника может состояться в среду, 28 июня. Среди потенциальных преемников называют заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Сергея Боева и генерального директора ГП "Завод имени И. О. Малышева" Германа Сметанина. Сам Гусев, как предполагается, может стать послом, например, в Чехии.

Деятельность "Укроборонпром" - последние новости

На этой неделе в государственном концерне "Укроборонпром" заявили об успешном применении БПЛА с дальностью поражения 1000 километров, который с декабря в проходил финальную стадию испытаний.

Также "Укроборонпром" создал компанию с немецким концерном Rheinmetall, которая будет заниматься ремонтом и производством танков.

Кроме того, в этом году "Укроборонпром" наладил производство 82-мм осколочных мин на мощностях одной из стран-членов НАТО.

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