Сейчас решение о вероятном запрете выезда за границу народных депутатов находится на этапе обсуждения.

После скандалов с элитными отдыхами народных депутатов встал насущный вопрос относительно их беспрепятственного выезда за границу. Нардеп Алексей Гончаренко на фоне скандалов заявил, что на посты пограничников якобы разослали указание о запрете на выезд за границу чиновников и депутатов. По его словам, всех, кто пытается пересечь границу, останавливают и ожидают решения Офиса президента по каждому из них.

Впрочем, это оказалось лишь "информационной бомбой". Как говорится в материале УНИАН, в Государственной пограничной службе поспешили заверить, что пропуск депутатов и чиновников осуществляется "в соответствии с постановлением правительства №57". Согласно ему, парламентарии и чиновники имеют право пересекать границу исключительно на основании решений о служебных командировках. При этом, таким лицам разрешается посетить за границей детей или сопроводить их на отдых, при наличии соответствующих подтверждающих документов.

По информации источников УНИАН в Кабмине, введение фактического запрета на выезд депутатов и топ-чиновников за границу на время военного положения действительно обсуждалось, а сделать это предлагалось следующим образом: на них должна распространяться норма о запрете покидать территорию Украины, как носителей государственной тайны.

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Пока же официально новые ограничения для, в частности, парламентариев - только на стадии обсуждения.

"После поездки Тищенко в Таиланд депутатам запретили выезжать из страны без разрешения. После Мальдив Аристова, говорят, будут выпускать только на парламентские ассамблеи",-отметила глава комитета по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Не исключает изменений в порядке оформления командировок для парламентариев и председатель комитета по иностранным делам Александр Мережко. По его словам нынешняя система не рассчитана на злоупотребления.

"Пока я не слышал, что будут изменения, но не исключаю, что могут быть. Возможно, будут изменения в распоряжении главы ВРУ в отношении командировок. Та система командировок, которая существует сейчас, в принципе, работала более менее нормально. Хотя она не рассчитана на злоупотребления, когда, скажем, депутат пишет заявление на командировку об одном, а потом едет в другое место", - отметил депутат в комментарии УНИАН.

По его словам, при командировках приоритет отдается мероприятиям, непосредственно связанным с парламентской дипломатией, прежде всего делегациям в парламентских ассамблеях. Но Александр Мережко отметил, что даже после скандала с Юрием Аристовым "не слышал, чтобы были как-то проблемы с пропуском через границу".

Депутатские скандалы

Как сообщал УНИАН, несколько нардепов попали в громкие скандалы за элитные отдыхы во время войны. В частности, журналисты выяснили, что нардеп Юрий Аристов, несмотря на запрет для должностных лиц на выезд за границу, во время войны уехал отдыхать на острова в Индийском океане. 26 июля было начато генеральным прокурором уголовное производство по факту законности выезда народного депутата Аристова за границу. В Службе безопасности Украины сообщали, что вместе с Госбюро расследований провели у него обыски.

27 июля Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины из фракции "Слуга народа" Юрия Аристова по приложенному им заявлению.

Затем так же СМИ выяснили, что народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Холодов уехал из Украины, как и скандальный Юрий Аристов, в январе 2023 года и с тех пор не возвращался.

Через несколько дней нардеп Холодов, которого нашли на Кипре, подал заявление о сложение полномочий народного депутата Украины.

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