Политик заявил, что хочет формировать "новое правительство" и даже не претендует на его возглавление.

Скандальный экс-премьер времен Януковича Николай Азаров, который сбежал в Россию во время Революции достоинства, внезапно заявил, что "готов помогать Украине".

В Twitter Азаров внезапно заявил, что может помочь формировать "новое правительство", в том числе и советами. А вот на кресло премьера больше не претендует.

"Я готов помогать Украине! Я готов принимать участие в формировании правительства, в том числе и советами, но не претендую на роль председателя", - заявил Азаров.

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Впрочем, комментаторы странное заявление беглого политика подняли на смех и напомнили ему, в Украине сформировано законное правительство, а "помощи" Азарова украинцам хватило еще в 2014 году.

Николай Азаров: подозрения и побег

Николай Азаров-премьер-министр Украины времен Януковича. В 2014 году Азаров вместе с семьей переехал в РФ после того, как в Украине произошла Революция Достоинства. Впоследствии беглецу Николаю Азарову объявили о подозрении в государственной измене.

В апреле 2021 года сообщалось, что Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкции относительно экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и других чиновников.

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