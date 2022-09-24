Президент Украины напомнил, что ежемесячно дефицит бюджета Украины составляет 5 миллиардов гривен

Президент Владимир Зеленский призвал страны-владельцев или производители систем противовоздушной обороны помочь Украине "закрыть небо". Он отметил, что это даст возможность работать украинской экономике.

Об этом глава государства рассказал в интервью французским СМИ.

"Нам это (ПВО – УНИАН) нужно, чтобы люди вернулись из-за границы в Украину, пошли на работу, дети пошли в школу. Это сегодня то, что дает возможность, чтобы экономика начала работать. Евросоюз дает нам деньги, и Франция, и Германия – одни из тех экономик, которые дают эти деньги... Дешевле нам дать противовоздушную оборону, чтобы заработала экономика", - заявил Зеленский.

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Пи этом он указал, что ежемесячно дефицит бюджета Украины составляет 5 миллиардов гривен, а уже к началу 2023 года ожидается на уровне 3-3,5 миллиарда гривен. По словам президента, Украине необходимо хотя бы частично закрыть небо, чтобы украинцы вернулись домой из-за границы и начали работать, а значит платить налоги.

ПВО для Украины - что известно

Во второй половине августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который входят комплексы NASAMS, которые смогут усилить систему противовоздушной обороны Украины.

15 сентября стало известно, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обсуждает с пятью странами предоставление систем противовоздушной обороны.

17 сентября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у западных стран много современных и эффективных систем ПРО/ПВО, но ракеты не летают над Парижем, Римом и Берлином, а летают над городами Украины.

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