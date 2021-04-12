В Офисе президента подчеркнули важность скоординированных действий на международном уровне по недопущению эскалации ситуации и привлечению России к ответственности за ее военные действия.

Заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец заявил, что Россия вскоре вдвое увеличит численность своих войск вдоль границ Украины.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он сказал на встрече с послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом.

Читайте такжеУкраина не планирует военное наступление на Донбассе – Мендель

Отмечается, что собеседники обсудили вопросы ухудшения ситуации на востоке Украины и вблизи ее границы и возможные пути сдерживания российской агрессии.

Машовец поблагодарил за поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины и за готовность Швеции к обсуждению путей улучшения состояния безопасности в Европе.

Заместитель руководителя Офиса президента привлек внимание к наращиванию Россией военных сил вдоль украинских границ, в результате чего их численность вскоре должна удвоиться, а также к обострению российской стороной ситуации на востоке Украины и нарушению ею режима прекращения огня. Он отметил важность скоординированных действий на международном уровне по предотвращению эскалации ситуации и привлечения России к ответственности за ее военные действия.

«Если Россия откажется от предложений разумных решений, то мы и все международное сообщество четко увидим, кто виноват в дестабилизации ситуации», - отметил Машовец.

Особое внимание заместитель руководителя Офиса президента обратил на нежелание российской стороны выполнять ранее достигнутые договоренности и придерживаться курса на мирное урегулирование вооруженного конфликта, что возлагает всю ответственность на руководство России. Он предложил совместно разработать действенный механизм по обеспечению четкой фиксации фактов нарушения режима тишины.

Со своей стороны посол обратил внимание на усилия, предпринимаемые Швецией, в частности как страна, председательствующая в ОБСЕ, по обеспечению прозрачности военных действий России в соответствии с ее обязательствами в рамках Венского документа 2011 года. Он положительно оценил усилия украинской стороны по мирному урегулированию конфликта и возвращению в режим прекращения огня.

«Украина придерживается правил международного права и международного гуманитарного права», - подчеркнул Тиберг.

Посол отметил, что Швеция и в дальнейшем будет обращать большое внимание на ситуацию на востоке Украины и вблизи ее восточных границ и поддерживать суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Стягивание российских войск к границам Украины

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров