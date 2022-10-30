Путин создает так называемый пул в свою поддержку, при этом прячась в бункере, все это очень напоминает действия Гитлера, отметил секретарь СНБО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сейчас вопрос Ирана стоит на повестке дня, будут определенные процессы, переговоры.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

Секретарь СНБО подтвердил, что в рамках "Зерновой инициативы" Украина отправила в Иран два судна с зерном. Однако это было до поставки дронов России.

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"И я четко осознаю, что мы на сегодняшний день вопрос Ирана ставим на повестку дня. Сегодня будут определенные процессы, определенные переговоры. Я бы не хотел сейчас о них говорить. Наша задача, чтобы ни один боеприпас, ни одно средство поражения с иранской стороны к нашим ребятам, к нашим девушкам не отправлялся", - сказал он.

Данилов отметил, что сейчас над этим вопросом работают все те, в чьей компетенции это находится, это также "на контроле у президента Украины".

Он сообщил, что Украина выразила свою позицию относительно поставок от Ирана оружия для России. По его словам, если и в дальнейшем такая ситуация продолжится, то будет "гораздо более сложная ситуация для Ирана".

По словам Данилова, российский президент Владимир Путин создает так называемый пул в свою поддержку, при этом прячась в бункере. Это все, считает он, очень напоминает действия Гитлера.

"Вы не можете бороться против всего цивилизованного мира", - сказал он.

При этом напомнил, что в свое время против Гитлера объединился весь цивилизованный мир и всем известно, чем это закончилось.

Иран помогает РФ

Как сообщал УНИАН, летом появилась информация, что РФ купила тысячу иранских беспилотников. Между тем власти Ирана отрицают продажу дронов.

В середине октября появились сообщения, что Россия заказала у Ирана еще более 2 тыс. таких дронов. 20 октября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что на территорию России прибыли иранские советники и инструкторы с использования беспилотных летательных аппаратов.

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