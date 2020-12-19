Зеленский поздравил всех скаутов и их семьи с наступающими праздниками и пожелал мира.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с представителями скаутских организаций и получили из их рук Вифлеемский огонь.

Читайте такжеЕлка в ОП уже "горит": Зеленский с женой посетили зимний городок (фото, видео)Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Участники Национальной организации скаутов Украины и Ассоциации гайдов Украины поздравили президентскую чету и поблагодарили за возможность встретиться. «Для всех, кто чувствует определенное разочарование, перед рождественскими праздниками мы хотели бы напомнить одну простую истину от основателя скаутского движения Роберта Баден-Пауэлла:

«Рассвет наступает после самой темной минуты ночи». Пусть этот год останется минутой перед рассветом, свет которого наполнит уютом, любовью и вдохновением каждый уголок нашей страны. И пусть этот рассвет начнется со света мира из Вифлеема, который преодолевал границы и километры в Украину и ждет каждого в храме Иоанна Богослова», - сказала представительница Национальной организации скаутов Украины Наталья Строкань.

Скауты прочитали приветственное стихотворение, а потом дети - по одному представителю от каждой организации - передали лампадку с Вифлеемским огнем президенту и первой леди.

Зеленский поздравил всех скаутов и их семьи с наступающими праздниками и пожелал мира.

«Мне особенно понравились ваши слова о том, что обязательно после темноты наступает утро. Поэтому всем вам и каждому украинцу желаем в следующем году постоянного чувства светлого, теплого, важного для всех нас утра», - подчеркнул президент.

Вифлеемский огонь в Украине

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Автор: УНИАН