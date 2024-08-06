Некоторые уже утверждают, что Уолз может хорошо сыграть на поле, где сильными являются республиканцы.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз был избран напарником Камалы Харрис на выборах президента США. В случае победы он станет вице-президентом. Издание The Wall Street Journal рассказало, кем является этот человек, мало известный широкой публике.

Рожденный в 1964 году, Уолз вырос в маленьком городке в штате Небраска (центр США). В 17 лет пошел в Национальную гвардию США. После окончания в 1989 году государственного колледжа Уолз провел год, преподавая в Китае, прежде чем вернуться на полный рабочий день в Национальную гвардию.

В конце концов он осел в штате Миннесота (север центральных США), где преподавал социальные науки, тренировал футбольную команду средней школы и воспитывал двоих детей вместе со своей женой.

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Он также продолжил работу в Национальной гвардии, где специализировался на полевой артиллерии, хотя никогда не участвовал в боевых действиях. После 24 лет службы в Национальной гвардии он ушел в отставку в звании старшего сержанта.

В 2007 году Уолз был избран в Конгресс от одного из самых консервативных округов штата, где население традиционно голосовало за республиканцев. Победа демократа там стала своеобразной сенсацией. Однако Уолз все равно проводил типично "левую" демократическую политику, например, поддерживал всеобщее бесплатное школьное питание для учащихся, право голоса для бывших заключенных, водительские права для мигрантов, нелегально пересекших границу, и рекреационную марихуану. Он также подписал закон, который сделал аборты "фундаментальным правом".

После 12 лет работы в Конгрессе Тим Уолз впервые победил на выборах губернатора штата Миннесота в 2018 году. Сейчас занимает эту должность уже второй раз.

Считается, что Уолз является достаточно популярным среди жителей сельской Америки, где традиционно сильны позиции республиканцев, в том числе и Трампа.

Самым большим вызовом для Уолза за время его губернаторства стало убийство чернокожего мужчины Джорджа Флойда работниками полиции в 2020 году. Это произошло в Миннеаполисе - крупнейшем городе Миннесоты, которой руководит Уолз. Тогда все обратили внимание, что Уолз не спешил бросить силы Национальной гвардии Миннесоты на подавление народных бунтов, которые вспыхнули после этого убийства.

Его осторожность квалифицировали по-разному - и как нерешительность в момент кризиса, и как правильную реакцию на ситуацию, когда его электорат оказался по обе стороны противостояния.

Блойс Олсон, издатель информационного бюллетеня о политике Миннесоты, который знает Уолза с 2006 года, сказал, что губернатор может быть тонким, когда его критикуют, и оказался более либеральным, чем многие ожидали. По мнению Олсона, Уолз может быть "очень хитрым" в том, как он ориентируется в политике и конкурентах, но при этом имеет улыбку на лице.

Неназванный влиятельный представитель Демократической партии на условиях анонимности сказал CNN, что Уолз ему напоминает многих тех избирателей, которых на свою сторону переманил Дональд Трамп.

Выборы в США 2024: последние новости

Как писал УНИАН, действующий вице-президент США Камала Харрис победила на внутрипартийных выборах в Демократической партии и стала официальным кандидатом в президенты США. Хотя она только в июле присоединилась к предвыборной борьбе, ее рейтинги уже догнали и даже перегнали Трампа.

После того, как стало известно о решении Камалы Харрис назначить Тима Уолза ее напарником на выборах, команда Трампа сразу набросилась на того с критикой. Источники в предвыборной кампании Трампа сообщили CNN, что они считают, что выбор Уолза поможет им аргументировать, что Харрис является радикальным либералом.

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