Президент Владимир Зеленский отметил необходимость принятия закона об уменьшении количества народных депутатов до 300 человек и заявил о поддержке этой инициативы со стороны политсилы "Слуга народа".
Об этом он заявил в своем влоге.
"И вообще, что депутатов будет меньше: не 450, а 300. Этот закон, кстати, на очереди, мы также это обещали, и должны это сделать. Кстати, чтобы депутатов стало 300, нужно 300 голосов", - сказал Зеленский.
"Интересно, кто присоединится к фракции "Слуга народа", чтобы это решение стало возможным?" - спросил глава государства, и призвал граждан внимательно следить за поименным голосованием за этот закон.
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Сокращение количества народных депутатов: что известно
- В сентябре 2019 года парламент направил в Конституционный суд для получения заключения президентский законопроект "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы)" (№1017).
- Законопроектом предлагается в статье 76 Основного Закона предположить, что конституционный состав Верховной Рады составляет 300 народных депутатов (сейчас - 450 парламентариев), которые избираются сроком на 5 лет.
- В статью 77 вносится норма о том, что народные депутаты избираются по пропорциональной избирательной системе.
- В декабря 2019 года КС признал конституционным законопроект об изменениях в Конституцию относительно уменьшения количества народных депутатов.
- 14 января 2020 года Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту поддержать законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300.
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