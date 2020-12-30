Глава МИД Украины добавил, что в этом вопросе Будапешт "готов идти так далеко, как соседи могут им позволить".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что поддержка венгров на Закарпатье Будапештом не может пересекать красные линии. Когда Венгрия выходит за их пределы, есть вероятность "жестких и решительных действий" со стороны Киева.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

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По мнению министра, для Венгрии поддержка венгерского меньшинства в украинском регионе обусловлена ее глубинным убеждением и является жизненно важной для политики.

Глава МИД добавил, что в этом вопросе Будапешт "готов идти так далеко, как соседи могут им позволить". Однако венгры на Закарпатье, среди всего прочего, являются еще и украинскими гражданами, проживающие на украинской территории.

"Да есть красная линия. Поэтому все, что вы делаете до красной линии, поддерживая этнических венгров, окей, это нормально. Но договоримся, что как только вы зашли за красную линию, должны быть готовы, что мы сразу вытолкаем вас обратно. И сделаем это жестко и решительно", – подчеркнул Кулеба.

Именно это произошло на примере местных выборов, добавил он.

"Поэтому, можно предотвращать, и было бы гораздо хуже, если бы мы не предотвращали в реальности. Но есть случаи, когда все-таки удар наносится, не предотвратили, тогда надо уметь надо действовать решительно. И я думаю, что мы показали обе модели поведения: и предотвращения, и решительного ответа в случае нарушения", – отметил министр.

Отношения Украины и Венгрии: что происходит

21 ноября депутаты Сюртовской сельской ОТГ исполнили венгерский гимн во время принятия присяги после проведения местных выборов. В СБУ пообещали принять соответствующие меры реагирования по результатам проверки.

30 ноября журналист Виталий Глагола сообщил, что на Закарпатье сотрудники СБУ устроили обыски у лидера партии КМКС (Партия венгров Украины) Василия Брензовича, а также в еще нескольких человек.

Впоследствии в Службе безопасности Украины подтвердили факт обысков у функционеров одного из благотворительных фондов на Закарпатье.

Глава МИД Венгрии пожаловался в НАТО и ОБСЕ из-за обысков в офисах организаций венгерского меньшинства на Закарпатье. Он обвинил СММ ОБСЕ в том, что она установила запрет своим наблюдателям контактировать с венгерским меньшинством на Закарпатье.

Также Сийярто поднял вопрос венгерского меньшинства в Украине на заседании Совета Европейского Союза, но никто из других министров стран-членов ЕС не отреагировал.

Справка УНИАН. Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушениях прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

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Автор: УНИАН