В рамках рабочего визита в Вильнюс генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела встречу с генеральным прокурором Литовской Республики Нидой Грунскене, ее заместителем Гинтасом Иванаускасом, а также руководителями подразделений.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.
Стороны рассмотрели аспекты сотрудничества в вопросах противодействия коррупции, которые актуальны для обеих стран. Прокуратура Литовской Республики с 2013 года разрабатывает программы по предотвращению коррупции для обеспечения эффективной системы борьбы с этим явлением внутри ведомства и в целом в государстве.
"Развитие антикоррупционных органов и их действенности сейчас наш стратегический приоритет. Уже почти год наша страна ожидает избрания руководителя Специализированной актикорупційної прокуратуры, который должен вывести борьбу с этим явлением на качественно новый уровень. Дополнительные инструменты может дать и обмен опытом, и совместные мероприятия с литовскими коллегами, поэтому мы всегда готовы объединять усилия", - отметила Ирина Венедиктова.
Также генпрокуроры обоих государств обсудили вопросы взаимодействия при расследовании преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Кроме этого, обменялись мнениями по выявлению и возвращению незаконно присвоенных активов.
"Сейчас в Литве заблокирована часть средств бывшего премьер-министра Украины. Для нас принципиально приложить все усилия, чтобы украденное у нашего государства было ему возвращено. Мы готовы к координации действий на международном уровне, чтобы в свое время скрытые за границей миллионы, вернулись в Украину", - акцентировала украинский генпрокурор.
Генпрокурор Литвы поблагодарила украинских коллег за эффективное международно-правовое сотрудничество. Также руководители институтов договорились об укреплении связей и наметили перспективы подписания меморандума о сотрудничестве между ведомствами.
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