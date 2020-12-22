По словам премьера, Украина совместно со Всемирным банком и ЕИБ прорабатывает возможности закупки вакцин против коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украине необходим доступ к вакцине от COVID-19 уже в начале следующего года, чтобы как можно скорее начать вакцинацию врачей и других групп населения зоны риска.

Как сообщили УНИАН в департаменте коммуникаций секретариата Кабмина, об этом Шмыгаль заявил на встрече с послами страны Группы Семи и Европейского Союза. Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и планы на следующий год.

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«Украине необходим доступ к вакцине уже в начале следующего года, чтобы мы могли как можно скорее начать процесс вакцинации врачей и других групп населения, находящихся в зоне риска. Мы высоко ценим усилия наших международных партнеров, направленные на помощь Украине обеспечить население должным количеством вакцины», - сказал глава правительства.

По словам премьера, Украина совместно со Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком прорабатывает возможности закупки вакцин против COVID-19. Соответствующая работа, пояснил он, ведется на уровне посольств США, Великобритании, Германии и компаний-производителей вакцины.

Шмыгаль подчеркнул, что на сегодняшний день важнейшей задачей правительства остается смягчение влияния COVID-19 на экономику. В частности, успешно реализуется Государственная программа стимулирования экономики.

«Правительство утвердило 100 приоритетных инвестиционных проектов в различных отраслях. Проекты могут быть реализованы с привлечением инвесторов, в частности на условиях государственно-частного партнерства, международной технической помощи или за счет кредитных средств и бюджета. Приглашаем участвовать в приватизационных аукционах и концессионных конкурсах в Украине», - призвал премьер-министр.

Глава правительства и послы стран Группы Семи и Европейского Союза обсудили ключевые параметры государственного бюджета на 2021 год. Как подчеркнул Шмыгаль, выполнение бюджета в первом квартале следующего года даст возможность говорить о пересмотре некоторых его параметров в части увеличения финансирования важных для Украины программ.

«В бюджете также предусмотрено создание специального фонда, средства из которого будут выделяться на закупку вакцины от коронавируса», - добавил Шмыгаль.

*** Во встрече приняли участие временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, чрезвычайный и полномочный посол Японии Такаши Кураи, чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики Этьен де Понсен, чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики Давиде Ла Чечилиа, временный поверенный в делах представительства ЕС в Украине Фредерик Коэн, временный поверенный в делах Великобритании Николас Гаррокс, временный поверенный в делах Канады Адам Барболет.

Вакцина от коронавируса: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский настаивал, чтобы первые партии вакцины от COVID-19 были поставлены в Украину уже в январе 2021 года.

В правительстве рассчитывают, что первые дозы вакцины поступят в феврале. В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, поскольку одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.

12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.

Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.

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Автор: Константин Гончаров