Джонсон первым среди европейских лидеров принял решение оказать полномасштабную военную помощь Украине.

Новую набережную на реке Стугна, которая была открыта в День города Василькова, назовут именем британского премьера Бориса Джонсона.

Об этом сообщила мэр города Наталья Баласинович.

"Наша новая набережная на реке Стугна, которая была торжественно открыта в День города Василькова, теперь будет иметь имя большого друга Украины премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, как он себя называет BORISJOHNSONUK", - отметила мэр.

Она также поблагодарила Джонсона за поддержку нашего государства в войне с Россией.

"Именно Борис Джонсон первым среди европейских лидеров принял решение оказать полномасштабную военную помощь Украине, поддержал стремление нашей страны, нашего народа победить российского захватчика", - подчеркнула она.

Напомним, Джонсон выступил в Раде и пообещал Украине новую военную помощь.

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