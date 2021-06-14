Введение единой электронной системы для регистрации строительства позволит эффективно бороться с коррупцией на строительном рынке, а также с незаконной застройкой. Соответствующие законопроекты внесла в Верховную Раду председатель Координационного совета по решению проблемных вопросов в градостроительстве, народный депутат Елена Шуляк.

Соавторами законопроектов №5655 и №5656 стали более 140 народных депутатов, сообщила Шуляк.

"В основе этих законопроектов - механизмы изменения работы на строительном рынке, чтобы сделать его максимально эффективным и без коррупции. Благодаря внедрению е-системы на всеукраинском уровне удастся побороть взяточничество, которым по сей день славилась ГАСИ", - отметила она.

В частности, Шуляк предлагает, чтобы заказчик сам регистрировал права на выполнение подготовительных и строительных работ через электронную систему, если все основные разрешения (право на землю, градостроительные условия, экспертиза) уже занесены в электронную систему или соответствующие реестры.

Процесс регистрации прав на начало строительства будут выполнять нотариусы и государственные регистраторы вещных прав на недвижимое имущество, а функцию проверки соответствия проектной документации нормам СНИП и другим передадут специализированным экспертным организациям, в которых предусмотрят усиленную уголовную, административную и имущественную ответственность.

По словам инициатора законопроектов, электронная система сможет автоматически блокировать действия нечестных застройщиков, которые ранее пользовались поддельными печатями и экспертными отчетами. Также проекты предусматривают механизмы защиты исторических памятников.

Реформирование градостроительной деятельности поможет не только оздоровить рынок, но и ускорит реализацию инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", - отметила Шуляк.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко рассказал, что в этом году в рамках президентской программы построят и отремонтируют 95 школ, 70 детских садов, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных отделений по всей стране.

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Автор: Иван Бойко