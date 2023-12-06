Председатель бюджетного комитета все же верит, что до конца года будет решение Конгресса.

Если до конца года Конгресс США не поддержит решение о выделении помощи для Украины, то в январе удастся выстоять, но будут сокращаться бюджетные расходы. Основания для оптимизма все же есть.

Председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа считает, что более реалистичным является сценарий, что до конца года будет поддержано решение о выделении помощи. По ее словам, основанием для оптимизма является то, что Украина продолжает пользоваться двухпартийной поддержкой в Конгрессе США.

"Бесспорно есть некоторые радикальные республиканцы, которые не поддерживают Украину и считают, что нужно уменьшать поддержку, но все конгрессмены, которые анализируют ситуацию, понимают, что средства, которые направляются на военную поддержку Украины преимущественно остаются в США", - подчеркнула Пидласа в эфире телемарафона.

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По ее словам, они перевжно направляются на восстановление и возрождение оборонного производства в США. Она привела пример, что с 2005 года в США не было произведено ни одного зенитно-ракетного комплекса Stinger и только после того как США начали поставлять их в Украину, Пентагон подписал контракт на 624 миллиона долларов для их производства, чтобы заменить на складах те, которые были отправлены в наше государство.

"Даже если до конца года не будет принято решение о предоставлении средств от США, то в январе мы справимся. И государственный бюджет будет выполнен. Но здесь нужно понимать, что это касается финансирования не только от США, но и от всех международных партнеров Украины. Если у нас будет недофинасирование государственного бюджета, то есть дефицит будет покрыт не полностью, то это будет означать большое сокращение расходов государственного бюджета",- отметила нардеп.

При этом пессимистическом сценарии будет происходить сокращение тех расходов, которые сейчас направляются на поддержку экономики Украины.

"В частности, будет сокращаться все капитальные расходы, все программы поддержки бизнеса. Если не будет достаточного финансирования, то ни о каком восстановлении также не может идти речь в 2024 году. Кроме того мы конечно будем продолжать говорить о перенаправлении налогов с местного уровня на уровень государственного бюджета для того, чтобы мы могли обеспечивать выполнение всех наших обязательств перед работниками бюджетной сферы, по социальным выплатам", - отметила председатель бюджетного комитета.

Помощь Украине от США - последние новости

Посол Украины в США Оксана Маркарова сказала, что, вероятно, будет отрицательное голосование по пакету, где речь идет о помощи Украине, поскольку остается несогласованным внутренний вопрос между двумя партиями Сената относительно внутренней границы США.

Она отметила, что важно, чтобы американский Николай помог к Рождеству, то есть 25 декабря, сделать для ВСУ подарок – оружие, средства, санкции – все это нужно для того, чтобы поддержать их героическую борьбу.

При этом она напомнила, что помощь, которую ожидает Украина будет существенная, как вооруженная, так и прямая бюджетная и гуманитарная. Она напомнила, что к предложенному пакету помощи Украине и Израилю был добавлен еще вопрос о южной границе США, который касается внутренней политики страны.

"Это стало темой (речь идет о границе - УНИАН), которая наиболее горячо обсуждается", – подчеркнула посол.

По ее словам, на сегодня вопрос выделения оружия Украине уже не дискутируется, объемы помощи не только не уменьшены, но и некоторые из них увеличены по определенным позициям. Но нет согласованности по внутреннему вопросу.

Маркарова считает, что "это не измена" и очень важно, чтобы решение было принято до Рождества, то есть до 25 декабря.

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