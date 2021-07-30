В ведомстве подчеркнули, что "правоохранители должны соблюдать закон и передать подозреваемого, который разыскивается детективами, уполномоченным представителям Бюро".

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины отказались передать им экс-судью Николая Чауса и незаконно доставили его к зданию СБУ.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, они идентифицировали автомобили, которыми сотрудники СБУ перевозили разыскиваемого судью Чауса.

"Однако на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники Службы безопасности не реагировали, после чего незаконно доставили его на ул. Владимирскую, 33", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что согласно законодательству, уполномоченное служебное лицо обязано доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования, то есть НАБУ.

"Правоохранители должны соблюдать закон и передать подозреваемого, который разыскивается детективами, уполномоченным представителям Национального бюро", - пояснили в ведомстве.

Сегодня ряд СМИ сообщили о том, что Чауса задержали в одном из сел в Винницкой области после звонка одного из местных жителей.

Правоохранителям Чаус якобы подтвердил свою личность и сообщил, что был похищен неизвестными.

По словам журналиста Юрия Бутусова, впоследствии сотрудники СБУ "отбили Чауса" у полиции и "вывезли в неизвестном направлении".

После этого в НАБУ сообщили, что правоохранители, которые задержали Чауса, на связь с детективами не выходили.

В НАБУ призвали передать подозреваемого, которого разыскивают детективы, уполномоченным представителям бюро.

Как сообщил УНИАН спикер СБУ Артем Дехтяренко, сейчас в ведомстве "готовят официальную позицию" по этому поводу.

Справка УНИАН. 9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чауса задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября Комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдавии отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса.

17 мая в Telegram-канале появилось видео, на котором экс-судья Чаус заявил о намерении вернуться в Украину и опроверг информацию о его похищении.

Адвокат и семья Чауса предположили, что он сказал это под давлением.

Автор: Антонина Доломанжи