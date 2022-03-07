Ранее в Украине Януковича осудили за госизмену.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко со ссылкой на российские Telegram-каналы сообщил, что экс-президент Украины Виктор Янукович прилетел в Минск. Сейчас его самолет идет на посадку.

"В Минске сейчас будет садиться самолёт (RA-09617) Виктора Януковича. Вылет был из Внуково", - сказано в одном из каналов.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что Россия хочет объявить Януковича "президентом".

Как известно, в Украине против Януковича ведется расследование ряда дел, он уже осужден за госизмену к 13 годам лишения свободы.

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