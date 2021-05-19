Украинское ведомство призвало власти Беларуси прекратить атаки на свободу слова.

Министерство иностранных дел Украины осуждает блокирование властями Беларуси независимого белорусского медиа-ресурса TUT.by.

Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Олег Николенко в микроблоге Twitter.

"Осуждаем блокирование властями Беларуси независимого белорусского медиа-ресурса http://Tut.by и преследование его журналистов. TUT.by известен высокими стандартами журналистики и объективным освещением событий. Призываем белорусские власти прекратить атаки на свободу слова", - заявил Николенко.

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Что известно о блокировке Tut.by.

Сайт был заблокирован 18 мая. Об этом рассказал коллектив редакции в сообщении на зеркале портала.

Ресурс недоступен у пользователей и из других стран, в том числе из Украины, даже при использовании VPN.

По словам работников портала, к ним пришли с обысками. Помимо TUT.BY, Департамент финансовых расследований пришел и в другие проекты, связанные с порталом - hoster.by и av.by.

В Комитете государственного контроля сообщают, что в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК - уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере.

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Автор: Виталий Саенко