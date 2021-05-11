Регулярная координация между Украиной и США имеет большое значение, как учитывая агрессию России против Украины так и для поддержки повестки дня реформ внутри страны.
Читайте такжеБайден примет участие в саммите "Бухарестской девятки", где обсудят УкраинуОб этом в интервью "Голосу Америки" заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.
Приводя пример такой координации между странами, Прайс вспомнил официальный визит госсекретаря Энтони Блинкена в Украину, которому предшествовал телефонный разговор президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского, а также встречу американских и украинских дипломатов в Брюсселе.
Прайс отметил важность того, что Украина получила четкие сигналы со стороны США в самом начале работы администрации Байдена.
"США поддерживают нашего партнера Украину. Мы поддерживаем народ Украины перед лицом этой агрессии, этой внешней агрессии, исходящей от России, но также и во время внутренних усилий подточить ощущения суверенитета, отточить ощущение автономности, которого жаждет народ Украины", - сказал Прайс.
Прайс также указал, что в ходе визита в Украину Блинкен отметил важность борьбы с коррупцией в стране для реализации ее евроатлантических стремлений.
Визит Блинкена в Киев: детали
6 мая госсекретарь США провел ряд встреч в Киеве. В частности, он пообщался с президентом, премьером, главой МИДа и представителями общественности.
По словам главы МИДа Дмитрия Кулебы, Украина и США достигли важных договоренностей в вопросах безопасности.
Сам Блинкен заявил, что реформам и борьбе с коррупцией в Украине мешает Россия, олигархи и влиятельные лица, преследующие собственные интересы.
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