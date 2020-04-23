В Евросоюзе надеются, что саммит "Восточного партнерства" будет проведен несмотря на пандемию COVID-19

Высокий представитель ЕС Жосеп Боррель считает, что июньский саммит должен стать хорошей возможностью продемонстрировать Украине и другим пяти странам "Восточного партнерства", что ЕС является наиболее надежным партнером.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель надеется, что саммит стран "Восточного партнерства" будет проведен в июне несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом Боррель сказал в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в формате видеоконференции.

По его словам, главы МИД стран-членов Евросоюза согласились, что текущий кризис в связи с коронавирусом является возможностью продемонстрировать, что Европейский Союз является наиболее надежным партнером для Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

"Мы обсудили, как мы можем поддержать их, чтобы эта ситуация не вредила их экономикам, рабочим местам и институтам, и стремление внедрять реформы остается на повестке дня", - отметил Боррель.

"Саммит "Восточного партнерства" в июне, который я ожидаю будет неизменным, должен стать хорошим событием подтвердить эту поддержку региону, но также помочь продвижению работы в конкретных направлениях сотрудничества, устойчивого экономического роста и создания рабочих мест", - подчеркнул Боррель.

Читайте такжеВ ЕС рассказали, на каких условиях хотят дать Украине 1,2 миллиардов евро

Как сообщал УНИАН, 21 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что инициатива Европейского Союза "Восточное партнерство" должна способствовать постепенной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

Справка УНИАН. «Восточное партнерство» является политической инициативой, начало которой было положено на пражском саммите в мае 2009 года, и которая направлена на сближение с ЕС шести восточных соседей - Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Сотрудничество ЕС с восточными партнерами ориентировано на стимулирование политических и социально-экономических реформ. Это означает укрепление демократии и достижение стабильного и сбалансированного роста в интересах граждан.