По словам Борреля, сейчас война явно вступила в новую фазу.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что в долгосрочной перспективе следует задуматься над гарантиями безопасности для Украины, чтобы не допустить повторения войны в будущем.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в своем блоге на сайте Европейской внешнеполитической службы.

По его словам, сейчас война явно вступила в новую фазу.

"В том числе благодаря военной поддержке Запада Украине удалось остановить русское наступление и недавно освободить некоторые территории, особенно на юге страны близ Херсона. Был осуществлен ряд эффективных атак на склады боеприпасов и военные базы в глубине незаконно удерживаемой Россией территории" - перечислил Боррель.

По его словам, эти атаки, несомненно, имеют большое символическое и психологическое влияние на Россию и повышают моральный дух Украины.

"Как ЕС, мы должны увидеть, что еще мы можем сделать относительно поддержки Украины и увеличения стоимости этой войны для России. Мы обсудим это с министрами иностранных дел и обороны ЕС в Праге на следующей неделе, включая вопросы виз для российских граждан и возможной миссии ЕС по подготовке украинских вооруженных сил", - заявил Боррель.

Он подчеркнул, что в ближайшие недели международное сообщество должно продолжать курс на тройную стратегию: поддержка Украины, давление на Россию и решение более широких проблем с войной. По словам дипломата, это будет в центре дискуссий на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре.

"В долгосрочной перспективе также возникает вопрос о том, как мы можем не только положить конец этой войне, но и предотвратить взрыв другой через несколько месяцев или лет. Это включает важные вопросы относительно того, как дать возможность Украине защитить себя, а также вопросы гарантий безопасности", - отметил Боррель.

"Мы не можем уменьшить наши обязательства или ослабить нашу решимость, даже когда цена растет. На карту поставлено будущее другой демократии и более широкие принципы европейской и даже глобальной безопасности. Мы должны быть готовы заплатить эту цену: цену нашей свободы и нашей общей безопасности", - отметил он.

Ранее сообщалось, что первый документ с международных гарантий безопасности для Украины может появиться уже 29-30 августа.

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