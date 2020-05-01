В Австрии ожидают более 800 сезонных рабочих из Украины, а в Финляндии тысячу - Пристайко

Вице-премьер заявил, что уже обратилось несколько правительств с тем, что ожидаются организованные группы украинцев.

В Австрии ожидают приезда более 800 сезонных рабочих из Украины, а в Финляндии тысячу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко сказал во время онлайн-брифинга по координации вопросов по организованному выезду сезонных рабочих.

Пристайко отметил, что именно сейчас остро возникла необходимость в украинских сезонных рабочих, потому что работы по сбору урожая начинаются в конце весны и в начале лета.

«На этом этапе к нам уже обратилось несколько правительств с тем, что ожидаются организованные группы украинцев», - сказал он.

Также Пристайко отметил, что по этому поводу вчера вечером он провел телефонный разговор с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом. «Разговор ведется о ровно 802 персонах наших работников, которых ожидают 44 фирмы, точная есть цифра, у нас есть перечень их, с которыми непосредственно работаем», - сказал он.

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Пристайко сообщил, что в понедельник, 3 мая, должен состояться разговор с представителями Финляндии. «И там действительно мы говорим о большой части наших людей. Там ведется разговор о тысячах людей для трудоустройства. Мы говорим о нескольких сотнях рейсов, которые наверняка придется совершить нашим авиалиниям, чтобы перевезти значительную группу людей», - сказал он.

Кроме того, на очереди переговоры с Польшей, Германией и Чехией. «Это вообще страны вокруг Украины. Эта работа планомерная. Мы призываем всех представителей этих стран связываться, и уже это происходит», - сказал Пристайко.

Вместе с тем, в Украине ведутся разговоры с Министерством внутренних дел, Государственной пограничной службой, Министерством инфраструктуры, Офисом президента и перевозчиками и ассоциациями, которые трудоустраивают украинцев за рубежом.

Кроме того, Пристайко рассказал, что 30 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с послом Израиля Джоэлем Лионом и обсудил сколько конкретно людей ожидается и какие будут условия трудоустройства.

Как сообщал ранее УНИАН, в Кабинете министров Украины заявляют, что не собираются запрещать выезд украинских сезонных рабочих за границу.