Президент Европейской комиссии заявила, что Украина добивается быстрого прогресса в реформах и может быстро стать членом Европейского Союза.

Представитель ЕС Урсула фон дер Ляйен высоко оценила прогресс Украины в подаче заявки на членство. Об этом сообщает Bloomberg.

"Я поражена, увидев, как Украина проводит очень сложные реформы во время войны", - сказала она в интервью. "Если они сохранят темп - а я вижу, что они абсолютно мотивированы - это решающий момент", - заявила она.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что этот процесс основан на личных заслугах, и отказалась назвать конкретные сроки. Она также заявила, что убеждена, что Киев в конечном итоге добьется успеха в своей заявке на членство в ЕС.

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Фон дер Ляйен также выразила уверенность, что блок сможет выполнить свое обещание этой весной и поставить Украине 1 миллион патронов в течение 12 месяцев.

"Мы очень сильно продвигаем промышленность, военно-промышленную базу", - сказала она. "Этому уделяется большое внимание. Мы делаем все, что в наших силах, и прилагаем все усилия, чтобы добиться результата".

Как сообщается, блок также находится на ранних стадиях обсуждения своего 12-го пакета санкций в связи с войной России на Украине. Страны-члены ЕС разделились во мнениях относительно того, какие меры следует включить в пакет.

Группа стран-членов, включая Польшу и страны Балтии, призывают к дополнительным санкциям в области информационных технологий. Группа стран также призвала ввести ограничения на ядерный сектор России.

Вступление Украины в ЕС - что известно

Украина подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС после начала полномасштабного вторжения со стороны России.

Президент Владимир Зеленский заявил 11 февраля 2023 года, что Украина может вступить в ЕС через два года.

В феврале 2023 года заявлялось, что Украина успешно выполнила более 70% необходимых обязательств для присоединения к Евросоюзу.

Ожидается, что на зимнем саммите страны-члены Евросоюза обсудят возможность начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы в европейское сообщество.

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