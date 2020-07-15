Рада сняла с рассмотрения постановление о сокращении количества районов в Украине
Верховная Рада снова сняла с рассмотрения правительственный проект постановления о создании и ликвидации районов (№3650).
Как передает корреспондент УНИАН, когда должен был рассматриваться вышеуказанный проект постановления, первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко предложил снять его с рассмотрения, не объяснив причины своего предложения.
Перед этим представители фракции «Батькивщина» раскритиковали положения этого проекта постановления, заявив, что не будут поддерживать его.
Также нормы проекта критиковали представители других фракций.
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Ранее принятие данного проекта постановления связывали с проектом постановления о назначении на 25 октября очередных местных выборов.
На данное время парламент еще не рассматривал проект постановления о назначении даты выборов.
Справка УНИАН. Проектом постановления парламента «Об образовании и ликвидации районов» (№3650) предусмотрено создать в Автономной Республике Крым и областях 129 (из них 17 на временно оккупированной территории АРК, Донецкой и Луганской областей) районов и ликвидировать существующие 490 районов.
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