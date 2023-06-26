По словам источников, решение обнародуют 26 июня, а вступит в силу оно 28-го.

Кабинет министров Украины утвердил в должности нового руководителя государственного концерна "Укроборонпром" Германа Сметанина.

Как сообщает "Украинская правда", это решение обнародуют 26 июня, а вступит в силу оно 28-го. Сметанину поставят задачу сократить расходы, а соответственно штат управляющей структуры, минимум на 20%.

По словам источников, действующий глава УОП Юрий Гусев провалил ракетную программу. Согласно новым планам президенту Украины Владимиру Зеленскому было обещано, что уже в мае 2023 года украинские ракеты "Сапсан" (экспортное название "Гром-2") будут массово уничтожать российскую военную инфраструктуру в глубине территории РФ.

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По данным УП, Гусев попросил президента перевести его на дипломатическую работу в одну из стран Европы, с которыми Украина имеет тесные оборонные контакты, но пока утвердительного ответа от президента Гусев не получил.

Кто такой Сметанин

Германину Сметанину 31 год. В 28 лет он был назначен директором харьковского бронетанкового завода, после чего стал руководителем харьковского Завода имени Малышева.

Рокировка в "Укроборонпроме"

22 июня 2023 года в СМИ появилась информация о том, что гендиректор "Укроборонпром" уходит с должности. Гусев, как предполагается, может стать послом в одной из стран Европы.

Сообщалось, что решение о его увольнении инициировано Офисом президента. Среди потенциальных преемников называли заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Сергея Боева и генерального директора ГП "Завод имени И. О. Малышева" Германа Сметанина. Сам Гусев, как предполагается, может стать послом, например, в Чехии.

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