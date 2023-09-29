По мнению украинских властей, это поможет американцам сформировать свою позицию относительно Украины, увидев все собственными глазами.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами заявил, что украинская власть предложила кандидатам в президенты США посетить нашу страну.

"Мы постоянно держим контакт с обеими партиями Конгресса. И этот контакт продолжается на протяжении всего времени. Более того, мы пригласили всех кандидатов в Украину, чтобы их позиция в отношении Украины была сформирована после того, как они все воочию увидят", - заявил Ермак.

По его словам, в Украину уже приезжали бывший губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи и бывший вице-президент США Майк Пенс, которые будут участвовать в президентских выборах США.

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По мнению Ермака, поддержка Украины является абсолютным приоритетом США, поскольку американцы поддерживают украинцев, а общество формирует позицию того или иного политика.

Выборы в США - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, помощь Украине стала горячей темой на президентских праймериз республиканцев. Кандидаты от бывшего президента Дональда Трампа к губернатору Флориды Рону ДеСантису и предпринимателю Вивеку Рамасвами поставили под сомнение приверженность США Украине. Есть также более воинственно настроенные республиканцы, которые оказывают давление на администрацию, чтобы она ускорила поставки оружия.

Бывший вице-президент Майк Пенс считает, что Трамп и ДеСантис не осознают более широких последствий своего призыва об ограничении военной помощи Украине.

Недавно ДеСантис выступил против членства Украины в НАТО.

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