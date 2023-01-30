Российский политолог считает, что с внешними авантюрами России вскоре будет покончено навсегда, ведь на ее границах будут войска Украины.

Будущее членство Украины в НАТО – уже согласованный вопрос на Западе. Наконец-то тему о присоединении страны к Альянсу партнеры Киева поставили "с головы на ноги".

Об этом заявил российский публицист и политолог Андрей Пионтковский в новом выпуске программы "Аргумент". По его мнению, если раньше Запад воспринимал вопрос о членстве Украины в НАТО, как одолжение Киеву, то теперь – это залог безопасности Запада.

"Этот вопрос решен уже на Западе – членство Украины в НАТО. Еще раз повторяю, вопрос об этом наконец-то поставлен правильно: с головы на ноги. Членство Украины в НАТО - это не какое-то одолжение Украине, которого она 20 лет добивалась. Это гарантия безопасности", - сказал он.

Пионтковский упомянул об изменении геополитической ситуации. Сейчас Запад прекрасно осознает угрозу со стороны России, которая останется даже после победы Украины. Ведь россияне могут привести во власть нового "Путина", который по-прежнему будет мечтать о "русском мире" и "российской империи".

"Все понимают, что там может через три месяца появится другой Пупкин и снова заорать о Российской империи, "русском мире", и так далее. Но тогда на его границе уже будет стоять Украина, которая не должна уже будет выпрашивать пакетов вооружения – она будет укомплектована всем натовским оружием", - считает политолог.

Так что с внешними авантюрами России будет покончено навсегда, предсказал Пионтковский.

Последние комментарии Пионтковского

Ранее Пионтковский отметил, что международная поддержка Украины резко возросла на фоне массовых ракетных ударов РФ по украинским городам. Однако окончательное понимание к Западу пришло только спустя почти год полномасштабной войны.

Он считает, что мини-переворот, который совершили министр обороны Сергей Шойгу и командующий оккупационными войсками России в Украине Валерий Герасимов стал очень серьезным поражением лидера россиян.

Поэтому заявление Зеленского о том, жив ли вообще Путин, спровоцировало большой резонанс в обществе. Также Пионтковский предсказал, что дни основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина "сочтены".

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