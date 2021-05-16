Власти надеются урегулировать вопрос к лету.

Штрафы для украинцев, въезжающих в Украину из ОРДЛО через территорию Российской Федерации, могут быть отменены.

Читайте такжеСНБО готовит заседание по ситуации с безопасностью в приграничных областяхОб этом спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал в эфире телеканала "Дом".

"Люди вынуждены ехать на подконтрольную Украине территорию через Россию. А это большая проблема, которая связана с тем, что согласно действующему украинскому законодательству граждане, которые выезжают через территорию России из ОРДЛО или наоборот в ОРДЛО, они штрафуются. Это проблема известная, и вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников работает над этой проблемой. Он считает ситуацию недопустимой", - отметил Арестович.

По его словам, украинские граждане по обе стороны линии фронта не должны штрафоваться.

"Если оккупанты создали ситуацию, когда можно ездить только через их территорию, Украина не должна штрафовать своих соотечественников. К сожалению, украинское законодательство достаточно сложное в этой ситуации. Согласовывать приходится снятие этого запрета с несколькими ведомствами. Количество этих ведомств - больше 10. Когда я задавал ему (Резникову - УНИАН) этот вопрос, он надеется, что летом эта ситуация будет разрешена", - сообщил спикер украинской делегации.

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Автор: Катерина Комолова