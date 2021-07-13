Нардеп обвиняет полицейских в превышении служебных полномочий и вымогательстве взятки.

Народному депутату от "Слуги народа" Евгению Брагару, которого недавно обвинили в управлении авто в состоянии наркотического опьянения, вернули водительское удостоверение.

Об этом народный избранник сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, в субботу нардеп получил отрицательный тест на наркотики в государственной медицинской лаборатории. Накануне, в понедельник, он забрал свои водительские права.

"Эпопея с обвинениями в наркомании за рулем уже официально завершена. И все же по итогам этой истории остались определенные вопросы. Первое из них, почему аж так сильно была затянута процедура уведомления результатов теста. Кулуарно об отрицательном результате мне стало известно еще 4 июля, но при том еще почти неделю тянули с официальным заключением. Я считаю, что это связано с желанием ряда лиц затянуть этот процесс и завершить историю "по-тихому", не вредя "чести мундира", - пишет депутат.

Он также выразил недовольство действиями патрульных, обвинив их в превышении служебных полномочий и вымогательстве взятки.

"По итогу моих заявлений в ГБР было зарегистрировано производство в отношении двух патрульных. Надеюсь они больше никогда не будут "кошмарить" и требовать взятки на дороге", - резюмировал Брагар.

"Наркотический" скандал с Брагаром: что произошло

4 июля Брагар заявил, что полицейские обвинили его в управлении авто в состоянии наркотического опьянения.

По словам депутата, полиция привезла его к врачу-наркологу, который "сразу сказал, что он трезвый. Брагар прошел экспертизу, результаты которой будут известны через 7 дней.

Также депутат сообщил, что параллельно сделал тест в другой лаборатории, результат которого был отрицательным.

После того как скандал стал общенародным достоянием в полиции заявили, что проверят законность действий патрульных во время остановки в Киеве авто народного депутата.

5 июля заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что проводится служебная проверка действий двух патрульных полицейских, остановивших Брагара.

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Автор: Юрий Годован