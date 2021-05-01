В "обновленных" версиях сборников из конференций 2018 и 2019 появились дополнительные страницы с материалами якобы от Кивы.

Межрегиональная академия управления персоналом (МАУП), где нардеп от ОПЗЖ Илья Кива проходил аспирантуру, опубликовала у себя на сайте сборники научно-практических конференций с материалами Кивы, которых раньше не было.

Об этом сообщает Bihus.Info.

То, что МАУП опубликовала на своем сайте "обновленные версии" сборников с материалами Кивы именно 27 апреля, а не раньше, видно из свойств самих файлов.

В "обновленных" версиях сборников из конференций 2018 и 2019 появились дополнительные страницы с материалами якобы от Кивы.

В то же время по состоянию на утро 1 мая старые варианты сборников, на которые ссылается Bihus.info, недоступны для просмотра.

Кива-кандидат: что известно

26 апреля Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

На защиту, которая длилась с 10:00 до 13:00, пропускали не всех журналистов. Во время перерыва между депутатом и СМИ возникла короткая перепалка - Кива предложил некоторым журналистам выяснить вопросы в туалете.

Позже стало известно, что нардеп добавил к своей работе справки с поддельными подписями и указал на научные конференции, в которых не участвовал.

После утверждения МОН результатов Илья Кива будет получать 15% надбавки к зарплате за научную степень.

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Автор: Ольга Броскова