Программа больше не имеет ограничений на конкретное направление бизнеса.

Граждане теперь могут тратить средства, полученные по программе "єПідтримка", на любые продукты или товары.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Программа уже не имеет ограничений на конкретное направление бизнеса. Мы понимаем, что сейчас каждая гривня может спасти чью-то жизнь или существенно помочь", - отметил министр.

Также он напомнил, что "ковидную тысячу" можно отправить на помощь Вооруженным силам.

По словам Федорова, за 6 дней украинцы уже перевели на армию более 1,5 млрд грн.

Война против Украины: