Сегодня в Париже встретились президенты Украины и Франции.

На странице президента Франции Эммануэля Макрона после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским появились сообщения на украинском языке.

В частности, в одном из твитов подводятся итоги встречи, в которой по видеосвязи также приняла участие канцлер Германии Ангела Меркель.

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"По ситуации в Донбассе, вместе с Украиной и Германией мы продолжаем мобилизовать свои усилия и впредь решительно настроены на поиск политического решения, что является единственным возможным", - говорится в сообщении. Оно также продублировано на французском языке.

Еще один твит опубликован на двух языках. "Давайте и в дальнейшем вместе поддерживать динамику, начатую между Украиной и Францией", - подчеркнул Макрон.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский сегодня находится в Париже. После разговора с Макроном к ним присоединилась Ангела Меркель. Основной темой переговоров стала ситуация на Донбассе.

По итогам разговора стороны призвали Россию отвести свои войска от границ Украины.

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Автор: Юрий Годован