Кулеба вспомнил России захваченные украинские заводы, регулярную эскалацию на Донбассе и шантаж на встречах ТКГ.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба напомнил россиянам их действия, касающиеся непосредственно войны на Донбассе и регулярной эскалации ситуации со стороны наемных боевиков.

Об этом он написал в Facebook.

Кулеба, в частности, подчеркнул, что Кремль подписал Минские соглашения 2014 года, подтверждающие статус РФ как стороны конфликта.

«Россия нафаршировала ОРДЛО образцами российского вооружения, в частности новейшими и экспериментальными, которые используют на украинской земле как на армейском полигоне; осуществляла артиллерийские обстрелы украинской территории с территории Российской Федерации и привлекала регулярные подразделения российской армии к военным действиям в Украине», – отметил Кулеба.

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Также он подчеркнул, что Россия сбила пассажирский самолет МН17 из своей установки «БУК» и ввела в обращение российский рубль в ОРДЛО, навязала российские паспорта и свою «образовательную программу» детям.

«(Россия) создала российское налоговое поле и много других вещей, что заслуживает на лучшее примененение, насаждаются Москвой на временно оккупированных территориях украинского Донбасса», – добавил Кулеба.

Министр отметил, что именно Россия захватила в 2017 году украинские промышленные предприятия, банально их разграбив, и вывезла промышленные мощности на территории РФ.

"(Россия) вывела свой персонал из Совместного центра контроля и координации, поставив под угрозу практическое обеспечение режима прекращения огня; блокирует выполнение уже достигнутых в рамках ТКГ договоренностей по новым участкам разминирования и разведения сил и средств, а также освобождение удерживаемых лиц», – пояснил глава МИД.

Среди "достижений" России – системные препятствия деятельности миссий ОБСЕ и волонтеров (в частности Красного Креста) в зоне конфликта.

Также Россия, пишет Кулеба, в процессе мирного урегулирования использует язык откровенного шантажа.

16 сентября состоялось очередное заседание ТКГ. О чем договорились:

Обсудили вопросы подготовки к очередному этапу освобождения удерживаемых лиц по принципу «всех на всех».

Украинская сторона настояла, что украинцы «должны быть освобождены немедленно и без каких-либо политических условий».

Всю ответственность на местные выборы на Донбассе украинская сторона в ТКГ переложила на парламент.

Кравчук отметил, что украинская делегация уважает «нормандский формат» и Минские договоренности, а также уважает работу ОБСЕ и СММ в Украине.

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Автор: Яна Ставская