Тимошенко вместо работы в парламенте отдыхала в СПА-отеле - "Схемы" (видео)

Сама Тимошенко отказалась комментировать свое отсутствие на внеочередном заседании парламента 7 мая.

Лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко во время карантина вместо работы в парламенте отдыхала в пятизвездочном СПА-отеле во Львовской области.

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Об этом говорится в программе "Схемы: коррупция в деталях".

Как выяснили журналисты, спа-отель Edem Resort Medical & Spa, в котором отдыхала Тимошенко, принадлежит бизнесмену, заместителю главы партии "Свобода" и одному из главных спонсоров партии Игорю Кривецкому.

Из-за своей поездки Тимошенко пропустила заседание парламента 7 мая, на котором рассматривались вопросы, связанные с борьбой с эпидемией коронавируса.

Сама Юлия Тимошенко отказалась комментировать свое отсутствие на внеочередном заседании парламента.

Напомним, ранее лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко задекларировала получение 148 млн грн (около 5,5 млн долларов) в качестве компенсации вреда, причиненного ей политическими репрессиями 2011-2014 годов.