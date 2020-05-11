Журналисты New York Times рассказали, кто выплатил Тимошенко огромную компенсацию за репрессии

Ранее Тимошенко задекларировала получение 148 млн грн в качестве "компенсации вреда, причиненного ей политическими репрессиями 2011-2014 годов".

Нью-Йоркская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom выплатила по меньшей мере 11 миллионов долларов Юлии Тимошенко, чтобы избежать с ней судебного разбирательства. Тимошенко обвиняла американских юристов в причастности к ее политическому преследованию.

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Как сообщает New York Times, урегулирование касается сотрудничества фирмы Skadden с правительством Януковича, которое началось в 2012 году.

Отмечается, что работа Skadden в Украине и без того была предметом федерального расследования и причиной больших штрафов. Речь идет о подготовке фирмой материалов, которые использовались союзниками Януковича для попыток обоснования процесса против Тимошенко.

В декабре 2018 года Тимошенко в интервью NYT раскритиковала Skadden за работу на Януковича и его режим, назвав ее «очень грязным контрактом».

Со ссылкой на два источника утверждается, что в дальнейшем Тимошенко и ее адвокат Сергей Власенко наняли юридическую фирму Reid Collins & Tsai для изучения возможности подачи иска против Skadden.

В свою очередь, Skadden выплатил Тимошенко и Власенко компенсацию, чтобы урегулировать вопрос до подачи иска. Средства были переданы через компанию Reid Collins.

Напомним, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко задекларировала получение 148 млн грн (около 5,5 млн долларов) в качестве компенсации вреда, причиненного ей политическими репрессиями 2011-2014 годов.

Источник получения дохода – американская юридическая компания Reid, Collins, Tsai LLP.

Напомним, в 2011 году, во времена режима Януковича, Тимошенко признали виновной в превышении служебных полномочий во время заключения газовых соглашений с Россией 2009 года. Ее приговорили к 7 годам лишения свободы и выплате 1,5 млрд грн «Нафтогазу».

В США и странах ЕС решение называли политически мотивированным. В 2013 году ЕСПЧ обнаружил нарушения в деле Тимошенко. Выйти из заключения она смогла лишь в 2014 году, после событий Евромайдана.