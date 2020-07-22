У Зеленского рассказали, почему он согласился на переговоры с луцким террористом

Мендель говорит, что президент принял это решение сам.

Позвонить мужчине, который захватил заложников в Луцке, президент Владимир Зеленский решил самостоятельно.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщила прес-секретарь президента Юлия Мендель

"Президент держал ситуацию на контроле с самого утра. Консультации со спецслужбами начались с самого начала. Во время приема президента Швейцарии происходили постоянные перерывы для того, чтобы уточнять, как развивается ситуация", – говорит Мендель.

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Она уточнила, что рассматривалось несколько версий, что можно сделать.

"Для него очень важно было понять, что хочет этот человек, каков его психологический портрет. Вся стратегия была направлена на то, чтобы спасти жизни людей", – заявила Мендель.

По ее словам, президент изучал, что это за требования, которые могут быть последствия записи такого видео, и какой вред может быть нанесен.

"Когда вечером было принято решение сделать эту запись, то Владимир Александрович принял это решение сам. И это была договоренность. Хотела бы подчеркнуть, что в этой договоренности террорист должен был сделать первый шаг – отпустить трех человек", – добавила Мендель

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На вопрос, готовы ли в Офисе Президента, что в дальнейшем другие злоумышленники могут что-то требовать таким образом, Мендель отметила, что каждый случай надо рассматривать отдельно.

"В данном случае рассчитывалась стратегия. Будем надеяться, что такие ситуации не будут повторяться. Но эти риски все учитывали и я бы не хотела выступать человеком который гадает на кофейной гуще, давайте рассматривать каждую ситуацию отдельно", – подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 21 июля в 9:25 в Луцке вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Около 22:00 все захваченные граждане были освобождены, а мужчина задержан. Кривошу 44 года, он дважды судим.

23 июля ему будут избирать меру пресечения.

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